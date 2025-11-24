Утвержден Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Азербайджаном и Турцией - указ

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 24 ноября 2025 17:40 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанный 3 октября 2025 года в городе Анкара.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике должен обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

