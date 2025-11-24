Укрепление азербайджано-турецкого военного сотрудничества приобретает особое значение - Эсма Оздашлы

ШУША /Trend/ - В условиях обострения региональных вызовов дальнейшее укрепление азербайджано-турецкого военного сотрудничества приобретает особое значение.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, об этом заявила директор Института внешней политики имени Исмаила Гаспиралы Эсма Оздашлы, выступая на Первом форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном создало образцовый пример не только в политической и экономической сферах, но и в сфере безопасности и обороны.

Отношения между двумя странами вышли за рамки классических международных добрососедских отношений, сформировав принципы дружбы и братства. Основу этой идеи заложили высказывание Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль» и слова Общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства».

На фоне глобальной напряженности, такой как на Ближнем Востоке, конфликты в Судане и война на Украине, укрепление оборонной промышленности Турции и разработка современных систем вооружения стали важным фактором для региона. Эффективное использование турецких БПЛА во многих зонах конфликтов еще больше укрепило глобальные позиции Турции в этой сфере. Одной из основных причин успехов Турции в оборонной промышленности является ее политика минимизации внешней зависимости в плане вооружений и военной техники. Эмбарго и другие ограничения, введенные после операции на Кипре в 1974 году, стали поворотным моментом в укреплении национальной оборонной промышленности Турции", - отметила Э.Оздашлы.

