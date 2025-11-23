Азербайджанская шахматистка завоевала золотую медаль чемпионата мира (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Материалы 23 ноября 2025 22:48 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В Испании завершился чемпионат мира среди женских команд по шахматам.

Как передает Trend, в финале престижного турнира встретились сборная Азербайджана и команда FIDE (Международной шахматная федерация). В обоих матчах преимущество было на стороне команды FIDE - 3:1 и 2,5:1,5.

Таким образом, сборная Азербайджана впервые в своей истории заняла второе место на мундиале.

Игравшая на первой доске чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, набрав 6 очков в 10 партиях, опередила всех соперниц и завоевала золотую медаль.

В составе сборной Азербайджана выступали: Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Капитан - Илаха Гадимова, тренеры - Ниджат Абасов и Гадир Гусейнов.

