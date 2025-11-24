Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
24 ноября 2025
Президент Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего 24 ноября в Баку Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Президент Азербайджана отметил, что одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов.

«Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами», - говорится в обращении главы государства.

