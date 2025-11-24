Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Председатель Управления мусульман Кавказа отправится с визитом в Саудовскую Аравию

Общество Материалы 24 ноября 2025 13:06 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ/Trend/ - Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 25 ноября отправится с визитом в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на УМК.

Отмечается, что шейх-уль-ислам А. Пашазаде 26 ноября по приглашению Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, Председателя Всемирного совета улемов Мухаммада бин Абдулкарима Аль-Исы примет участие в презентации и обсуждении Электронной платформы Всемирной исламской лиги.

Всемирная исламская лига, оставаясь верной своей миссии, стремится использовать возможности цифровой эпохи для запуска глобальной платформы и решения накопившихся цифровых проблем.

В церемонии примут участие муфтии, выдающиеся ученые, представители фикха и шариатских научных учреждений исламского мира.

