В Гянджинской государственной филармонии прошел вечер "Один день детей победителей в культуре" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже состоялся основной этап мероприятия, приуроченного к пятилетию Победы в 44-дневной Отечественной войне. Главная программа под названием "Один день детей победителей в культуре" прошла в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, где был организован специальный концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Сначала на сцене Гянджинский государственный театр кукол представил детский спектакль. Далее коллективы детских музыкальных и художественных школ города Гянджа, а также ансамбль "Zirvə", выступившие в духе патриотизма, разнообразили и обогатили программу. В рамках мероприятия зрители с большим интересом приняли выступления ансамбля "Xəmsə" школы искусств для детей города Гянджа (художественный руководитель - Сохраб Ибрагимов), а также исполнителя-ашуга Ильгара Наджафоглу, преподавателя Детской музыкальной школы №5 имени Зарифа Гаибова, и ансамбля исполнителей на сазе.

Богатая программа, организованная в филармонии, подчеркнула духовное значение Дня Победы – 8 ноября и создала незабываемую атмосферу для детей победителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

