Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)

Политика Материалы 24 ноября 2025 18:06 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка, заложенного в поселке Гобустан Гарадагского района.

Как сообщает Trend, общая площадь новой зоны отдыха, расположенной на 60-м километре магистральной дороги Баку-Газах, напротив жилых домов, составляет 10 тыс. 350 кв. м. В парке проведены масштабные работы по благоустройству с целью формирования для жителей поселка Гобустан здорового и качественного места отдыха, дальнейшего улучшения среды проживания. В рамках озеленительных работ на территории парка были посажены различные виды деревьев, кустарников и цветов, уложен газон. Для удобства жителей и особенно детей на территории установлены беседки, детские игровые площадки, а также размещены осветительные опоры, скамейки и урны.

В рамках церемонии открытия была проведена специальная акция по посадке деревьев. При участии Лейлы Алиевой и волонтеров IDEA в различных частях парка были посажены деревья кипариса.

Затем Лейла Алиева подарила детям в парке различные игрушки и сфотографировалась с ними на память.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости