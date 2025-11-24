Подписан меморандум между минюстами Азербайджана и Омана

БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с оманским коллегой Абдуллой бин Мохаммедом Аль-Саиди.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство юстиции Азербайджана.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы расширения применения информационно-коммуникационных технологий в сфере правосудия, создания договорно-правовой базы в области правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных лиц, а также было отмечено, что активизация взаимных визитов и расширение обмена опытом будут способствовать дальнейшему укреплению правового сотрудничества.

В рамках встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области юстиции и права между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством юстиции и правовых вопросов Султаната Оман». Было подчеркнуто, что этот документ, предусматривающий обмен опытом во многих областях, будет взаимовыгодным и способствовать развитию сотрудничества между двумя странами.

