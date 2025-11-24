Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Гянджинской государственной филармонии состоялась постановка "Ev dar" коллектива "Bu şəhərdə" (ФОТО)

24 ноября 2025 15:35 (UTC +04:00)
В Гянджинской государственной филармонии состоялась постановка "Ev dar" коллектива "Bu şəhərdə" (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова при участии любимых актеров коллектива "Bu şəhərdə" Рафаэля Искендерова и и Джошгуна Рагимова состоялась постановка "Ev dar", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Спектакль получился интересным и динамичным, вызвав большой интерес у жителей города. Юмор актеров, живые импровизации и деликатный подход к бытовым темам были встречены зрителями продолжительными аплодисментами.

