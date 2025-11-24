Начал работу I Шушинский форум азербайджано-турецких аналитических центров (ФОТО)

ШУША/Trend/ - В городе Шуша проходит I Шушинский форум азербайджано-турецких аналитических центров, организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Как сообщает в понедельник Trend, в форуме принимают участие руководители ведущих аналитических институтов и исследователи двух стран. Основными темами обсуждения станут перспективы сотрудничества в области региональной безопасности, внешней политики, экономической интеграции, транспорта и коммуникаций, а также энергетики.

Работа форума откроется выступлениями председателя правления ЦАМО Фарида Шафиева и председателя Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турецкой Республики Полата Сафи. Основное внимание в выступлениях будет уделено важности дальнейшего укрепления институциональных основ и конструктивной роли азербайджано-турецкого стратегического альянса на фоне новых реалий, формирующихся в регионе.

Далее пройдут панельные сессии на темы «Основные тенденции и возможности сотрудничества во внешней политике Азербайджана и Турции», «Углубление азербайджано-турецкого сотрудничества: перспективы интеграции в рамках ОТГ», а также "Факторы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства в азербайджано-турецком сотрудничестве».

Следует отметить, что Первый Шушинский форум важен с точки зрения укрепления институционального партнерства между азербайджанскими и турецкими аналитическими центрами, создания совместных научно-аналитических площадок и координации будущих стратегических инициатив.

