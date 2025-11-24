Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 ноября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9587 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0401 маната, 100 российских рублей - 2,1501 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9587
|AUD
|1,0983
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0008
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1152
|CZK
|0,0808
|CNY
|0,2392
|DKK
|0,2623
|GEL
|0,6287
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0191
|GBP
|2,2273
|SEK
|0,1781
|CHF
|2,103
|ILS
|0,5194
|CAD
|1,2061
|KWD
|5,5332
|KZT
|0,3264
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5104
|MDL
|0,099
|NOK
|0,166
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4623
|RON
|0,3849
|RUB
|2,1501
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3005
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3019
|TRY
|0,0401
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0859
|NZD
|0,9529