Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 ноября

Экономика Материалы 24 ноября 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 ноября

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 ноября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9587 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0401 маната, 100 российских рублей - 2,1501 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9587
AUD 1,0983
BYN 0,5709
BGN 1,0008
AED 0,4628
KRW 0,1152
CZK 0,0808
CNY 0,2392
DKK 0,2623
GEL 0,6287
HKD 0,2184
INR 0,0191
GBP 2,2273
SEK 0,1781
CHF 2,103
ILS 0,5194
CAD 1,2061
KWD 5,5332
KZT 0,3264
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5104
MDL 0,099
NOK 0,166
UZS 0,0142
PKR 0,6026
PLN 0,4623
RON 0,3849
RUB 2,1501
RSD 0,0167
SGD 1,3005
SAR 0,4533
xdr 2,3019
TRY 0,0401
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0859
NZD 0,9529
