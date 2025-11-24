Объявлен объем торгов инвалютой в Центре обмена золота и валют Ирана

БАКУ /Trend/ - 18 ноября в Центре обмена золота и валют Ирана было обменено 74,2 млн долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центр обмена золота и валют.

Согласно информации, было обменено 10,3 млн долларов США, 22,7 млн ​​дирхамов ОАЭ и 8,19 млн евро. 18 ноября также были обменены 1 млн индийских рупий, 104 млн южнокорейских вон, 8,51 млн китайских юаней, 161 млн японских иен и 3,24 млн российских рублей. Всего в период с 21 марта по 18 ноября 2025 года было обменено около 18,7 млрд долларов США.

Следует отметить, что согласно официальному обменному курсу, объявленному Центральным банком Ирана, 1 доллар США равен 596 тысячам риалов, а 1 евро — 691 тысяче риалов.

Обменный курс, объявляемый Центральным банком Ирана для банков и обменных пунктов, называется системой SANA. Согласно этой системе, цена 1 евро составляет 852 285 риалов, а цена 1 доллара — 736 065 риалов.

Система, при которой предприниматели в Иране продают определённую часть валюты, полученной от экспорта продукции, для её возврата в экономику страны, называется NIMA. Согласно этой системе цена 1 евро составляет 827 461 риал, а цена 1 доллара — 714 626 риалов. На "черном рынке" Ирана цена 1 доллара колеблется в пределах 1,09–1,12 млн риалов, а цена 1 евро — 1,27–1,3 млн риалов.