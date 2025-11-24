Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Святой Престол и Италию

БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Святой Престол и Итальянскую Республику.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в рамках визита 25-27 ноября запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министрами иностранных дел, другими высокопоставленными официальными лицами в Ватикане и Италии, выступление в "мозговом центре" и другие мероприятия.

