Азербайджан избран членом Комитета Всемирного наследия UNESCO на 2025-2029 гг.

БАКУ/Trend/ – 24 ноября в Париже, в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025–2029 годы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на выборах, проходивших в условиях серьезной конкуренции, за одно место, выделенное для региона Восточной Европы, вместе с Азербайджаном боролись еще пять стран.

Азербайджан был избран в Комитет, заручившись поддержкой 92 из 160 стран уже в первом раунде голосования.

Комитет, состоящий из 21 государства-члена, является основным исполнительным органом, осуществляющим контроль за выполнением Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном наследии. Его основная задача - формирование Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, признание, охрана и передача будущим поколениям объектов культурного и природного наследия мирового значения.

Комитет также определяет направления использования средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую поддержку проектам по запросу государств-участников.

Эта поддержка охватывает широкий спектр направлений - от консервационных работ и подготовки планов управления до оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и усиления потенциала профильных структур.

Азербайджан внес также значительный вклад в деятельность Комитета во время членства в 2015–2019 годах.

В июле 2019 года в нашей стране прошла 43-я сессия Комитета.

Победа Азербайджана на выборах в Комитет ЮНЕСКО является ярким примером растущего авторитета страны на региональном и международном уровне.

