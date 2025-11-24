Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Иране выросло потребление газа

Экономика Материалы 24 ноября 2025 00:36 (UTC +04:00)

БАКУ/Trend/ - За последнюю иранскую неделю (8-14 ноября 2025 года) потребление газа в Иране выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей (1-7 ноября 2025 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство нефти Ирана.

Согласно информации, потребление газа в Иране за прошлую неделю составило 5,23 млрд кубометров. Однако за предыдущую неделю потребление газа в Иране составило около 5,15 млрд кубометров.

На прошлой неделе потребление газа на тепловых электростанциях составило 1,32 млрд кубометров. А потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,19 млрд кубометров, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере общественного питания, торговле и малых промышленных предприятиях — 2,72 млрд кубометров.

День

ТЭС

Крупные фабрики

Жилье, коммерческая недвижимость и малый бизнес

Всего

8 ноября

180 миллионов кубических метров

172 миллиона кубических метров

381 миллион кубических метров

733 миллиона кубических метров

9 ноября

184 миллиона кубических метров

171 миллион кубических метров

383 миллиона кубических метров

738 миллионов кубических метров

10 ноября

284 миллиона кубических метров

172 миллиона кубических метров

387 миллионов кубических метров

743 миллиона кубических метров

11 ноября

188 миллионов кубических метров

169 миллионов кубических метров

393 миллиона кубических метров

750 миллионов кубических метров

12 ноября

195 миллионов кубических метров

167 миллионов кубических метров

396 миллионов кубических метров

758 миллионов кубических метров

13 ноября

197 миллионов кубических метров

169 миллионов кубических метров

401 миллион кубических метров

767 миллионов кубических метров

14 ноября

190 миллионов кубических метров

168 миллионов кубических метров

384 миллион кубических метров

743 миллиона кубических метров

Всего

1,32 миллиарда кубических метров

1,19 миллиарда кубических метров

2,72 миллиарда кубических метров

5,23 миллиарда кубических метров

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, оцениваемым примерно в 34 триллиона кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Ежедневно на месторождениях Ирана добывается 1,07 миллиарда кубометров насыщенного газа.

