В Иране выросло потребление газа

БАКУ/Trend/ - За последнюю иранскую неделю (8-14 ноября 2025 года) потребление газа в Иране выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей (1-7 ноября 2025 года).
Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство нефти Ирана.
Согласно информации, потребление газа в Иране за прошлую неделю составило 5,23 млрд кубометров. Однако за предыдущую неделю потребление газа в Иране составило около 5,15 млрд кубометров.
На прошлой неделе потребление газа на тепловых электростанциях составило 1,32 млрд кубометров. А потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,19 млрд кубометров, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере общественного питания, торговле и малых промышленных предприятиях — 2,72 млрд кубометров.
|
День
|
ТЭС
|
Крупные фабрики
|
Жилье, коммерческая недвижимость и малый бизнес
|
Всего
|
8 ноября
|
180 миллионов кубических метров
|
172 миллиона кубических метров
|
381 миллион кубических метров
|
733 миллиона кубических метров
|
9 ноября
|
184 миллиона кубических метров
|
171 миллион кубических метров
|
383 миллиона кубических метров
|
738 миллионов кубических метров
|
10 ноября
|
284 миллиона кубических метров
|
172 миллиона кубических метров
|
387 миллионов кубических метров
|
743 миллиона кубических метров
|
11 ноября
|
188 миллионов кубических метров
|
169 миллионов кубических метров
|
393 миллиона кубических метров
|
750 миллионов кубических метров
|
12 ноября
|
195 миллионов кубических метров
|
167 миллионов кубических метров
|
396 миллионов кубических метров
|
758 миллионов кубических метров
|
13 ноября
|
197 миллионов кубических метров
|
169 миллионов кубических метров
|
401 миллион кубических метров
|
767 миллионов кубических метров
|
14 ноября
|
190 миллионов кубических метров
|
168 миллионов кубических метров
|
384 миллион кубических метров
|
743 миллиона кубических метров
|
Всего
|
1,32 миллиарда кубических метров
|
1,19 миллиарда кубических метров
|
2,72 миллиарда кубических метров
|
5,23 миллиарда кубических метров
Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, оцениваемым примерно в 34 триллиона кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Ежедневно на месторождениях Ирана добывается 1,07 миллиарда кубометров насыщенного газа.
