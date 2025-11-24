В Иране выросло потребление газа

БАКУ/Trend/ - За последнюю иранскую неделю (8-14 ноября 2025 года) потребление газа в Иране выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей (1-7 ноября 2025 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство нефти Ирана.

Согласно информации, потребление газа в Иране за прошлую неделю составило 5,23 млрд кубометров. Однако за предыдущую неделю потребление газа в Иране составило около 5,15 млрд кубометров.

На прошлой неделе потребление газа на тепловых электростанциях составило 1,32 млрд кубометров. А потребление газа на промышленных предприятиях составило 1,19 млрд кубометров, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере общественного питания, торговле и малых промышленных предприятиях — 2,72 млрд кубометров.

День ТЭС Крупные фабрики Жилье, коммерческая недвижимость и малый бизнес Всего 8 ноября 180 миллионов кубических метров 172 миллиона кубических метров 381 миллион кубических метров 733 миллиона кубических метров 9 ноября 184 миллиона кубических метров 171 миллион кубических метров 383 миллиона кубических метров 738 миллионов кубических метров 10 ноября 284 миллиона кубических метров 172 миллиона кубических метров 387 миллионов кубических метров 743 миллиона кубических метров 11 ноября 188 миллионов кубических метров 169 миллионов кубических метров 393 миллиона кубических метров 750 миллионов кубических метров 12 ноября 195 миллионов кубических метров 167 миллионов кубических метров 396 миллионов кубических метров 758 миллионов кубических метров 13 ноября 197 миллионов кубических метров 169 миллионов кубических метров 401 миллион кубических метров 767 миллионов кубических метров 14 ноября 190 миллионов кубических метров 168 миллионов кубических метров 384 миллион кубических метров 743 миллиона кубических метров Всего 1,32 миллиарда кубических метров 1,19 миллиарда кубических метров 2,72 миллиарда кубических метров 5,23 миллиарда кубических метров

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, оцениваемым примерно в 34 триллиона кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Ежедневно на месторождениях Ирана добывается 1,07 миллиарда кубометров насыщенного газа.

