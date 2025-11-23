Стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 4,563 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, этот показатель вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период производство мазута увеличилось в 2,1 раза, нефтяного кокса - на 10,1 процента, дизельного топлива - на 7,2 процента, керосина - на 4,9 процента, нефтяного битума - на 9,8 процента, смазочных материалов - на 45,6 процента.