Азербайджан и Узбекистан объявят совместный грантовый конкурс для НПО – Айгюн Алиева

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Узбекистан объявят совместный грантовый конкурс для НПО.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева в своем выступлении на официальной церемонии открытия Форума солидарности неправительственных организаций государств-членов Организации тюркских государств в Баку.

"Сегодня благодаря личным отношениям, взаимному доверию и политической воле глав государств тесные связи между тюркскими государствами достигли высочайшего уровня. Наши общие ценности, цели и история не только объединяют, но и укрепляют нас", - сказала А.Алиева.

Она отметила, что славная победа, одержанная в Отечественной войне, – это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Зангезурский коридор, который станет реальностью в ближайшие годы, будет служить мостом для тюркских народов:

«Путь к тюркскому единству зависит не только от воли государств, но и от взаимоотношений между народами и гражданским обществом. В этой связи наше Агентство придаёт большое значение связям с аналогичными организациями в направлении сотрудничества с тюркскими государствами.

Агентство уже подписало меморандум о сотрудничестве с Гражданским обществом и Коллегией адвокатов Турции, Национальным собранием Узбекистана, парламентской комиссией и Фондом «Вознесение».

В настоящее время ведётся завершающая подготовка к объявлению совместного с Узбекистаном грантового конкурса».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!