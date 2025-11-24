МИД Азербайджана поздравил Турцию и Австралию

БАКУ /Trend/ - Искренне поздравляем братскую Турцию с избранием страной-организатором 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), а также Австралию с избранием президентом переговоров.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в X, сообщает Trend.

"Как президент COP29, Азербайджан сделает все возможное, чтобы оказать полную поддержку успешной реализации этой важной миссии.

Желаем обеим странам успехов, и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - отмечается в публикации.

