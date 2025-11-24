Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются еще 144 бывших вынужденных переселенца

Общество Материалы 24 ноября 2025 07:05 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как передает Trend, 24 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района. На этом этапе в село Мамедбейли возвращаются еще 30 семей – 144 человека.

Семьи бывших вынужденных переселенцев ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

