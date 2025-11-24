Иностранные активы Центрального банка Ирана выросли

БАКУ/Trend/ - На конец 4-го месяца текущего иранского года (22 июля 2025 года) иностранные активы Центрального банка Ирана увеличились на 62,1% по сравнению с концом того же месяца прошлого года (21 июля 2024 года).

Об этом сообщает со ссылкой на статистику Центробанка.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Центробанка, на конец 4-го месяца стоимость иностранных активов ЦБИ составила около 36,2 квадриллиона риалов (около 60 млрд долларов США), тогда как год назад этот показатель равнялся 22,3 квадриллиона риалов (около 37 млрд долларов).Также на конец 4-го месяца текущего года стоимость всех активов и долгов Центрального банка Ирана составила 57,5 квадриллиона риалов (около 95,5 млрд долларов США), что на 50,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупные активы и долги иранских банков и финансовых учреждений на конец 4-го месяца составили около 356 квадриллионов риалов (около 591 млрд долларов), увеличившись на 44,4% по сравнению с концом того же месяца 2024 года.

