Германо-туркменская дорожная карта нацелена на развитие промышленного сотрудничества и диверсификацию экономики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA) поддерживает экономическую диверсификацию Туркменистана через двустороннюю дорожную карту, подписанную в 2023 году, сказал Trend региональный директор по Центральной Азии Владимир Никитенко.

Дорожная карта охватывает восемь промышленных секторов, включая энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение и текстиль.

Он отметил, что Туркменистан, несмотря на то, что является самой малонаселенной страной Центральной Азии, обладает одним из самых высоких в регионе ВВП на душу населения благодаря обширным запасам природного газа.

"Эта мощная ресурсная база позволяет правительству активно инвестировать в инфраструктуру и модернизацию - многие проекты реализуются с использованием немецких технологий", - подчеркнул Никитенко.

По его словам, OA выступает связующим звеном между немецкими и туркменскими компаниями, организуя конференции, инвестиционные форумы и торговые миссии.

"Мероприятия вроде Дней экономики Туркменистана во Франкфурте, собравших более 200 участников, дают немецким компаниям возможность изучить новые возможности в Каспийском регионе", - добавил он.

Никитенко также отметил, что следующая немецкая бизнес-миссия в Туркменистан запланирована на 2026 год и направлена на дальнейшее укрепление двусторонних промышленных связей.