Состоялся аукцион по размещению гособлигаций Министерства финансов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня на ЗАО Бакинская фондовая биржа состоялся аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджанской Республики с ISIN-кодом AZ0201120042, сроком обращения 1080 дней.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что общий номинальный объем заявок инвесторов на эти облигации составил 74,8 млн манатов.

Министерство финансов установило средневзвешенную цену государственных облигаций в размере 20 млн манатов для конкурентных заявок на уровне 100,5544 (7,4008%), а цену отсечения – на уровне 100,2916 (7,5000%).

Срок погашения облигаций – 7 октября 2028 года.

