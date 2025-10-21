Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Представители Азербайджана и Ирана обсудили вопросы регулирования сетей мобильной связи

Экономика Материалы 21 октября 2025 16:39 (UTC +04:00)
Представители Азербайджана и Ирана обсудили вопросы регулирования сетей мобильной связи

БАКУ /Trend/ - В Тегеране состоялась встреча по координации сетей мобильной связи между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, во встрече приняли участие специалисты министерства, Агентства по информационно-коммуникационным технологиям, Государственного управления по радиочастотам и операторы мобильной связи.

Было отмечено, что на встрече широко обсуждались вопросы регулирования сетей мобильной связи на приграничных территориях, были достигнуты необходимые технические договоренности.

Также была обсуждена работа, проделанная в рамках достигнутых в Баку 10-12 июня 2025 года договоренностей по теле- и радиовещанию в диапазоне FM, вопрос высвобождения частотного диапазона 700/800 МГц.

Было принято решение продолжить сотрудничество по вышеуказанным вопросам.

