Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - 21 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

Как сообщает Trend, главе нашего государства была предоставлена информация о Центре, созданном в этом году.

Отмечалось, что цель создания Центра – обеспечение развития инноваций и технологий искусственного интеллекта во всех сферах общественной и экономической жизни Казахстана. Функционирующее в Центре «Общественное пространство» призвано ежегодно привлекать сюда 10 тысяч талантливых людей. Планируется проводить форумы, посвященные последним достижениям в области искусственного интеллекта, встречи специалистов и открытые лекции, а также организовывать ярмарки вакансий, хакатоны и конкурсы стартапов по искусственному интеллекту. В Центре функционируют Tomorrow School, предоставляющая уникальную возможность получить бесплатное образование в области искусственного интеллекта без требования начальных навыков программирования, и кампус искусственного интеллекта, нацеленный на ускорение стартапов. Предусмотрено ежегодно запускать 100 новых стартапов в области искусственного интеллекта путем развития передовых технологий и формирования устойчивой предпринимательской экосистемы.

Основная цель организуемых здесь научно-исследовательских лабораторий – развитие и поддержка научных исследований в области искусственного интеллекта, продвижение инноваций и создание передовых технологий. В лабораториях ежегодно планируется реализовывать 10 научно-исследовательских проектов.