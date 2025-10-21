В Париже прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы и 140-летию Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Франции, Париже, в зале Temple Montparnasse Plaisance, состоялось музыкальное мероприятие, посвящённое 8 ноября - Дню Победы и 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие прошло при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и было организовано Ассоциацией французско-азербайджанского диалога.

Ведущий мероприятия, известный французский журналист и публицист Жан-Мишель Брюн поделился с участниками своими воспоминаниями, связанными с Шушой. Он подчеркнул героизм азербайджанской армии, духовное значение Дня Победы и ее историческую ценность. Также он отметил уникальное музыкальное наследие Узеира Гаджибейли и его вклад в музыкальную культуру не только Азербайджана, но и всего мира.

Затем ансамбль «Trio Avey» в составе Агарагима Гулиева (флейта), Адзусы Лозинг (фортепиано) и Лор Волпато (виолончель) исполнил произведения азербайджанской и западноевропейской классической музыки. С большим интересом и аплодисментами были встречены произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Иоганна Себастьяна Баха и Адзусы Лозинг.

Азербайджанский художник, проживающий в Эстонии, Ровшан Гулиев (Ровшан Нур) во время мероприятия создавал картины, символизирующие объединяющую силу искусства и воплощение национальной гордости.

Эта музыкальная программа имела важное значение с точки зрения популяризации истории, культуры и искусства Азербайджана на международном уровне.

