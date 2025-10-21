Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

БАКУ /Trend/ - С 8 ноября - Дня Победы запланированы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Как сообщили Trend в Азербайджанских железных дорогах (АЖД), 8, 9, 10 и 11 ноября для удовлетворения повышенного пассажирского спроса будут запущены дополнительные поезда в обоих направлениях.

Начиная с 8 ноября, регулярные рейсы по этому маршруту в выходные дни будут выполняться на современных двухэтажных поездах согласно традиционному расписанию.

