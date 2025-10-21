В Баку подписаны меморандумы между деловыми кругами Азербайджана, Латвии, Эстонии и Финляндии

БАКУ /Trend/ — В Баку состоялась церемония подписания меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие сотрудничества между деловыми сообществами Азербайджана, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Как сообщает во вторник Trend, подписание прошло в рамках бизнес-форума «Центральная Балтика – Азербайджан», проходящего в Баку

Меморандум подписали председатель правления и генеральный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня и посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

Еще один меморандум заключён между Caspian Energy Club и Университетом прикладных наук Сатакунта (Финляндия). Его подписали Тельман Алиев, декан университета Хейкки Хаапаранта, а также посол Финляндии Кирсти Наринен.

Другой документ был подписан между Caspian Energy Club и посольством Эстонии в Азербайджане. Со стороны Эстонии документ подписал посол Вейно Рейнарт.

Следующие три соглашения касались сотрудничества Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана – ASK.

Меморандум подписали вице-президент ASK Вугар Зейналов, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня.

Также документ подписан между ASK и Университетом прикладных наук Сатакунта.

Кроме того, заключен меморандум между ASK и посольством Эстонии в Азербайджане, подписи под ним поставили Вугар Зейналов и посол Вейно Рейнарт.

Следующие три документа были подписаны Nordic Business Community Azerbaijan и зарубежными партнёрами.

В частности, меморандум подписали координатор Nordic Business Community Azerbaijan Бахрам Атабейли и Катриня Зариня.

Также подписан документ между Nordic Business Community Azerbaijan и Университетом прикладных наук Сатакунта, подписи под ним поставили Бахрам Атабейли и Хейкки Хаапаранта.

Кроме того, подписан меморандум, подписи под которым поставили Бахрам Атабейли и посол Эстонии Вейно Рейнарт.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между финской компанией EnergiaVFX и азербайджанской RogVFX и между эстонской Fleetguru и азербайджанской Axiom.