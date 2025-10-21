Стала известна стоимость хаджа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По рекомендации министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия начался прием документов на хадж.

Об этом сообщил Trend начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири.

"Учитывая многочисленные обращения наших граждан, Управление мусульман Кавказа начало прием документов для желающих совершить хадж. В связи с ростом цен во всех странах, а также предоставлением новых услуг соответствующими учреждениями Королевства Саудовская Аравия, УМК установило стоимость пакета хаджа на одного человека на 2026 год в размере 6100 долларов США", - сказал он.

Паломничество будет осуществляться воздушным транспортом.

Необходимые документы:

1) общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);

2) копия удостоверения личности;

3) 2 цветные фотографии размером 5 см × 5 см, сделанные на белом фоне (женщины - в темном хиджабе);

4) справка о состоянии здоровья.

Прием документов будет осуществляться с 22 октября 2025 года по будням с 10:00 до 16:00 в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу: г. Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

Отмечается, что количество мест ограничено, и ожидается, что прием документов будет завершен в короткие сроки.

