Сотрудничество между странами Центральной Балтики и Азербайджаном достигло нового уровня - посол

БАКУ/ Trend/ - Сотрудничество между странами Центральной Балтики и Азербайджаном выходит на новый этап и становится успешным примером партнерства в сфере бизнеса, технологий и зеленой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, выступая на бизнес-форуме «Центральная Балтика — Азербайджан» в Баку.

Посол выразил признательность организаторам и участникам мероприятия, отметив, что нынешний форум стал логическим продолжением успешного сотрудничества, начатого два года назад.

«Именно в октябре, два года назад, представители компаний из Эстонии, Финляндии и Латвии впервые посетили Азербайджан, где состоялись форумы, дискуссии и встречи B2B. С тех пор мы провели множество мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества и обмен опытом. Всё это можно охарактеризовать одним словом — успех», — подчеркнул дипломат.

По словам Эдгарса Скуи, проект способствовал установлению прочных связей между предпринимателями четырёх стран, обмену знаниями и изучению рыночных возможностей, а также открыл новые перспективы для торгово-экономического взаимодействия.

Посол отметил, что результатом этой активной работы стало подписание меморандума о сотрудничестве. Он также выразил благодарность Европейскому Союзу и программе Interreg за поддержку проекта, а также организаторам форума.

В завершение дипломат поблагодарил делегации всех четырёх стран и особо отметил партнёрство с Caspian Energy Club, назвав его «лучшим партнёром».