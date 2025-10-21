Финляндия поддерживает проект «Центральная Балтика — Азербайджан» как платформу для диалога и бизнеса - посол

БАКУ /Trend/ - Проект «Центральная Балтика — Азербайджан» играет ключевую роль в установлении контактов между людьми и компаниями, а также способствует региональному сотрудничеству.

Об этом заявила посол Финляндии в странах Южного Кавказа Кирсти Наринен на бизнес-форуме «Центральная Балтика — Азербайджан», проходящем в Баку, сообщает Trend.

По словам К.Наринен, региональное сотрудничество строится на общих интересах, культуре, потребностях и выгодах, что также отражает принципы Европейского союза. Дипломат подчеркнула, что интеграция стран региона приносит ощутимую пользу для государств-членов и способствует развитию бизнеса, поскольку отдельные рынки слишком малы, чтобы действовать поодиночке.

«Соединение региона с Турцией, а далее со странами Центральной Азии открывает ещё больше возможностей. Программы ЕС по подключению стран и регионов направлены именно на это», — отметила посол.

К.Наринен подчеркнула, что важнейшим аспектом проекта является объединение людей, а не только институтов и компаний. В качестве примера она привела участие десятков тысяч человек в COP29 в Баку, что позволило наладить контакты.

Дипломат также поблагодарила всех участников проекта за вовлечённость и выразила надежду, что проект станет процессом без конца, привлекая всё больше компаний и людей к сотрудничеству.