Азербайджан и Палестина обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере труда

БАКУ/Trend/ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина Ахмедом Метани.

Как сообщает Trend, министерство распространило информацию по этому поводу.

В информации сообщается, что министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, отметив исторические, религиозные, культурные и дружественные связи между народами Азербайджана и Палестины подчеркнул наличие взаимной поддержки и солидарности между двумя странами.

На встрече была отмечена важность Центра труда Организации исламского сотрудничества, расположенного в Баку, в расширении связей между странами-членами, обмене опытом в сферах труда и занятости, а также социальной защиты.

Была представлена ​​информация о реформах, проведенных в сфере труда в нашей стране за последние годы, и достигнутых успехах. Было отмечено наличие значительного потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в этой сфере, проведения активного обмена опытом и информацией.

Ахмед Метани заявил, что между Палестиной и Азербайджаном существуют дружеские и солидарные отношения, которые постоянно развиваются. Он также отметил, что стороны заинтересованы в расширении связей в сфере труда.

В конце состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве в данной сфере.

