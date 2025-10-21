Объявлена ​​повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Объявлена ​​повестка дня очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября, сообщает Trend.

На заседании будут обсуждены нижеследующие вопросы:

1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики

2. Об освобождении Ф.М. Аббасова от должности судьи Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики.

3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда.

4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда.

5. О назначении Р.А. Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда.

6. Проект Закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О транспортно-экспедиционной деятельности» (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики, Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики, Семейном кодексе Азербайджанской Республики, Кодексе исполнения наказаний Азербайджанской Республики, Жилищном кодексе Азербайджанской Республики, в законы «О регистрации по месту жительства и месту нахождения», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О питании детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальном обслуживании», «Об обязательной медицинской диспансеризации детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с ограниченными возможностями», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», в законы Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики № 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» и № 151-VIIGD от 7 марта 2025 года «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (первое чтение).

