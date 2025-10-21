Объявлена ​​повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Объявлена повестка дня очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября, сообщает Trend.
На заседании будут обсуждены нижеследующие вопросы:
1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики
2. Об освобождении Ф.М. Аббасова от должности судьи Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики.
3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда.
4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда.
5. О назначении Р.А. Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда.
6. Проект Закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (третье чтение).
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (второе чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (второе чтение).
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение).
14. Законопроект Азербайджанской Республики «О транспортно-экспедиционной деятельности» (первое чтение).
15. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (первое чтение).
16. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (первое чтение).
17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики, Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики, Семейном кодексе Азербайджанской Республики, Кодексе исполнения наказаний Азербайджанской Республики, Жилищном кодексе Азербайджанской Республики, в законы «О регистрации по месту жительства и месту нахождения», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О питании детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальном обслуживании», «Об обязательной медицинской диспансеризации детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с ограниченными возможностями», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», в законы Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики № 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» и № 151-VIIGD от 7 марта 2025 года «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (первое чтение).
