БАКУ/ Trend/ - Латвийские компании видят возможности для сотрудничества с Азербайджаном в ИКТ и инновациях.

Как сообщает Trend, об этом заявила член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зарина на бизнес-форуме «Центральная Балтика — Азербайджан», проходящем в Баку.

Катрина Зарина отметила, что экономики Латвии и Азербайджана демонстрируют стабильный рост, а азербайджанская сторона активно ищет новые возможности для инвестиций за пределами нефтяного сектора.

«С латвийской стороны мы видим, что есть направления, где можем предложить сотрудничество и работать вместе с азербайджанскими компаниями», — подчеркнула представитель Латвийской торгово-промышленной палаты.

Она выразила уверенность в том, что экономические отношения между странами будут продолжать развиваться, а сотрудничество в различных секторах принесёт взаимную пользу обеим сторонам.