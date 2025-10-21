Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 21 октября 2025 19:00 (UTC +04:00)
Эстония заинтересована в "зеленых" проектах в Азербайджане - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эстония заинтересована в цифровой трансформации и "зеленых" проектах в Азербайджане.

Об этом Trend сказал посол Эстонии в Азербайджане Вайно Рейнарт в кулуарах бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан", проходящего в Баку.

По словам посла, многие эстонские компании, участвующие в форуме, проявляют интерес к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами, особенно в сферах цифровой трансформации и "зеленых" технологий.

Он отметил, что эстонские компании уже активно работают в Азербайджане в сфере цифровых услуг, включая цифровую идентификацию, созданную на основе эстонских технологий.

Кроме того, по словам посла, Эстония поддерживает развитие транспортных коридоров между Востоком и Западом, включая Средний коридор через Азербайджан.

Вайно Рейнарт подчеркнул, что его страна готова активно участвовать в совместных проектах по цифровизации и внедрению новых технологий, оставляя конкретные сроки реализации проектов на усмотрение бизнеса.

