В ходе совместных учений «Единство – 2025» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 21 октября в рамках совместных региональных учений «Единство – 2025», проходящих в Самаркандской области Узбекистана с участием военнослужащих из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».
Об этом Trend сообщили в минобороны.
В мероприятии принимали участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.
После того, как гостям была представлена информация о задачах и
этапах региональных учений, на полигоне были выполнены практические
действия по различным эпизодам учений.
Высокопоставленные гости ознакомились с работой совместного командного пункта.
Затем участники ознакомились с представленными на выставке образцами вооружения и военной техники, произведёнными агентствами оборонной промышленности при министерстве обороны Республики Узбекистан.
Министры обороны Азербайджана и Узбекистана, а также другие
высокопоставленные гости приняли участие в церемонии закрытия
совместных региональных учений «Единство – 2025».
Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил своего узбекского коллегу за высокий уровень организации учений, поздравил участников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Ход совместных региональных учений «Единство – 2025» и профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.
В завершение отличившимся в ходе учений участникам были вручены награды.
