Сахиба Гафарова председательствовала на обсуждениях на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2025 15:52 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова председательствовала на обсуждениях на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в городе Женева с рабочим визитом для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер парламента Азербайджана председательствовала на продолжившихся сегодня обсуждениях Ассамблеи. На обсуждениях выступили председатели парламентов Австралии, Колумбии, Мозамбика, Сербии, Ливии, Финляндии, Венгрии, Испании, Турции, Уругвая, Бельгии и других государств.

Отметим, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с речью на проведённых в первый день Ассамблеи обсуждениях на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса».

