Касым-Жомарт Токаев: Президент Ильхам Алиев – это выдающийся государственный деятель исторического масштаба

АСТАНА/Trend/ - Президент Ильхам Алиев – это выдающийся государственный деятель исторического масштаба.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Государственный визит Президента Азербайджана расцениваю как критически важное событие и шаг на пути укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Ильхам Гейдар оглу Алиев – это выдающийся государственный деятель исторического масштаба. Он внес решающий вклад в защиту и укрепление независимости, территориальной целостности Азербайджана. Благодаря неустанным усилиям Президента Ильхама Алиева авторитет и влияние Азербайджана на мировой арене многократно усилились. Под его сильным лидерством Азербайджан добился впечатляющих успехов во многих сферах, прежде всего, в социально-экономическом развитии. Результаты масштабных реформ находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния граждан, динамичном преображении Вашей страны. Макроэкономические показатели азербайджанской экономики отличаются устойчивостью и убедительно свидетельствуют о прогрессе страны и о хорошей форме, в которой находится ваша экономика», - сказал Президент Казахстана.