Ереван приветствует решение Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов в направлении Армении

БАКУ/Trend/ - Армения приветствует заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене ограничений на транзит грузов в направлении Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написала пресс- секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира между Арменией и Азербайджаном в соответствии с достигнутыми в Вашингтоне договоренностями», - написала она.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сегодня, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.