Зангезурский коридор имеет важное значение для ЕС - посол Марияна Куюнджич (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор имеет важное значение для ЕС.

Об этом сказала Trend посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на полях бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан", проходящего в Баку.

"Зангезурский коридор имеет важное значение для ЕС, но прежде чем говорить о конкретных планах по развитию коридора, важно тщательно проработать все детали", - сказала она.

Куюнджич отметила, что Азербайджан и ЕС анализируют итоги диалога по транспортным вопросам и планируют продолжить обсуждения в ближайшее время - возможно, уже в этом году.

Также она отметила, что ЕС поздравляет Азербайджан и Армению с продвижением мирного процесса.

"Мы рады, что этот процесс наконец реализуется, отношения между странами нормализуются, и мы более чем счастливы видеть стабильность и мир в регионе", - добавила дипломат.