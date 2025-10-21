Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Закир Гасанов встретился с личным составом, участвовавшим в учениях «Единство – 2025» (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 21 октября 2025 20:06 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Узбекистане министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, представлявшими нашу страну на совместных региональных учениях «Единство – 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Особо подчеркнув влияние проводимых учений на эффективность совместной региональной деятельности стран, министр обороны высоко оценил боевую подготовку коммандос и расчётов БПЛА азербайджанской армии, проявивших высокий профессионализм и мастерство в ходе учений.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что подобные совместные учения являются показателем высокой боеспособности наших армий.

Министр пожелал участникам учений успехов в дальнейшей службе и выразил удовлетворение высоким уровнем организации совместных региональных учений «Единство – 2025».

