БАКУ /Trend/ - Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой направил гуманитарную помощь в ряд сел Лагодехского района, пострадавших в результате разлива реки Габал 27 сентября текущего года.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, жителям пострадавших сел Габал, Генджели, Узунтала, Гараджалар и ряда других населенных пунктов при поддержке Фонда и Центра развития Габал были переданы продукты питания и другие необходимые принадлежности.

Руководитель Центра Явер Мамедов сообщил, что гуманитарная помощь была доставлена 120 семьям, включая также жителей других сёл. "Мы всегда жили в добрососедстве и дружбе. Конечно, и в тяжелые времена мы всегда поддерживали друг друга. В этой связи хочу напомнить слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказавшего, что азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков жили в условиях дружбы и добрососедства. Эти традиции продолжаются и сегодня, успешно развиваются во всех направлениях и могут служить примером для всех соседей", - сказал он.

Представитель мэра муниципалитета Лагодехи по территории Габал Рамиз Амиров от имени жителей села выразил благодарность Фонду за проявленное внимание и заботу.

Кроме того, помощь была оказана и жителям села Вазисубани. Представители грузинской общины выразили благодарность азербайджанскому государству и подчеркнули, что традиции дружбы и братства между двумя странами продолжаются и сегодня.

