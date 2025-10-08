В рамках Halal Business Forum создана Сеть МСП Организации исламского сотрудничества

БАКУ/Trend/ - В рамках Halal Business Forum в Баку состоялась церемония основания и первое заседание Сети малых и средних предпринимательств Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители организаций и учреждений стран-членов ОИС, оказывающих поддержку и услуги МСП.

Цель создания сети — укрепление сотрудничества между структурами, поддерживающими МСП в рамках ОИС.

На первой панельной сессии форума, посвящённой учреждению Сети МСП ОИС, представители соответствующих органов стран-членов ОИС рассказали о своём опыте поддержки и обслуживания МСП, а также обсудили перспективы совместной работы.

В заседании приняли участие представители Турции (KOSGEB), Саудовской Аравии (MONSHAAT), Марокко (“Morocco PME”), а также Иордании, Пакистана, Кыргызстана, Чада и Кот-д’Ивуара.

На панели представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) проинформировали о поддержке и услугах для МСП в Азербайджане, а также о национальной экосистеме малого и среднего бизнеса.

Выступающие подчеркнули, что МСП являются движущей силой экономики во всём мире, занимая значительную долю в экономике и занятости. Отмечалось, что в странах ОИС 99,9% компаний составляют МСП, на долю которых приходится более 93% занятости и около 85% добавленной стоимости.

В завершение учредительного собрания Сети МСП ОИС была принята Бакинская декларация, в которой выражена благодарность Азербайджану за проведение первого заседания сети и за его постоянную поддержку регионального сотрудничества в сфере развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по единогласному решению участников, председательство в Сети МСП ОИС передано KOBİA сроком на три года, а функции секретариата будет выполнять Центр статистических, экономических и социальных исследований и подготовки кадров для исламских стран (SESRIC).