В Баку открылись Дни шведского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Azərbaycan CineMastercard состоялось открытие Дней шведского кино, организованных при сотрудничестве Союза кинематографистов Азербайджана и посольства Швеции в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На открытии присутствовал посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон, который подчеркнул важность этого проекта для укрепления культурных мостов между двумя странами и повышения узнаваемости шведского кино в Азербайджане.

Азербайджанский режиссёр Олег Сафаралиев отметил, что такие проекты позволяют нам не только познакомиться с произведениями мировой кинематографии, но и обогатить собственный творческий опыт. Дни шведского кино - прекрасная возможность для обмена идеями и укрепления связей между народами.

Был показан полнометражный художественный фильм режиссёра Фриды Кемпф "Шведская торпеда" (2024), который повествует о судьбе выдающейся шведской спортсменки и её борьбе за признание в мужском мире профессионального спорта, раскрывая темы силы, преодоления и самоидентификации.

14 октября в 19:10 в том же кинотеатре будет представлен художественный фильм "Хаммаршёльд" (2023) режиссёра Пера Флю. Сюжет картины рассказывает о жизни шведского дипломата и экономиста Дага Хаммаршёльда, который в разгар холодной войны (1961 год) посвятил себя идеалам свободы и гуманизма и пожертвовал своей жизнью во имя этих ценностей.

Фильм будет представлен на шведском языке с азербайджанскими субтитрами. Вход на показы свободный.

