В Баку отметили Международный день пожилых людей красочным праздником (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Перед древними стенами Дворца Ширваншахов, в старинной части Баку - Ичеришехер, на этот раз зазвучал не просто музыкальный шедевр, а живая связь поколений. По случаю Международного дня пожилых людей и 140-летия великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли состоялось особенное мероприятие: популярные арии из оперетты "Аршин мал алан" были исполнены пожилыми людьми и воспитанниками детского дома, сообщает Trend Life.

Международный день пожилых людей, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, призван напомнить обществу о важности поддержки старшего поколения, уважения к их опыту, труду и вкладу в развитие культуры и жизни страны. Именно этим ценностям и было посвящено мероприятие - праздник искусства, где участниками стали и те, кто хранит в сердце прошлое, и те, кто только начинает свой путь.

Это душевное событие было организовано Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения совместно с Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Праздник стал настоящим символом преемственности, уважения и любви между поколениями.

Теплая атмосфера, искренние эмоции, аплодисменты и, конечно же, вечная музыка Узеира Гаджибейли - всё это сделало вечер по-настоящему незабываемым. Музыка объединила сердца, а древние стены дворца словно вновь ожили, услышав "Аршин мал алан" - теперь в исполнении, полным особого душевного смысла.

