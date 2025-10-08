Есть хорошие возможности для расширения азербайджано-хорватских межпарламентских связей - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения азербайджано-хорватских межпарламентских связей.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции со спикером хорватского парламента Горданом Яндроковичем, сообщает Trend.

Спикер отметила, что в обоих парламентах действуют группы дружбы.

"Наши делегации участвуют в мероприятиях, организуемых нашими парламентами, и в работе ряда международных парламентских организаций. Несомненно, существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими парламентами. И визит Гордана Яндроковича подтверждает наше намерение использовать эти возможности. Сегодня мы пригласили наши группы дружбы к более активному сотрудничеству. Желательно увеличить количество взаимных визитов наших парламентариев. С другой стороны, важны также более тесные контакты между нашими делегациями в международных парламентских организациях и взаимная поддержка по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Налаживание сотрудничества между комитетами наших парламентов также было одной из тем обсуждения. Мы считаем, что тесное сотрудничество и обмен опытом между нашими комитетами, действующими в таких областях, как экономика, энергетика, транспорт, предпринимательство, образование и культура, будут весьма полезными", - отметила она.

