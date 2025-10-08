Обсуждены возможности расширения финансового сотрудничества между Азербайджаном и Германией

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в финансовой сфере.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, 8 октября первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с представителями компаний и деловых кругов, представляющих финансовый сектор Германии, которые находятся в нашей стране в рамках визита, организованного германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества в финансовой сфере между двумя странами, участием немецких финансовых институтов в поддержке проектов, реализуемых в нашей стране, обменом опытом в области управления государственным долгом, а также механизмами партнерства между государством и частным сектором.
А.Керимов проинформировал о мерах, принимаемых в нашей стране для обеспечения устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины. Было отмечено, что экономика Азербайджана сохраняет положительную динамику развития, ненефтяной сектор непрерывно расширяется, а достижения в управлении государственным долгом и высокие валютные резервы обеспечивают финансовую стабильность страны. В результате этой политики был достигнут значительный прогресс в таких ненефтяных секторах, как сельское хозяйство, информационные технологии, обрабатывающая промышленность, логистика и «зелёная» энергетика.
Он добавил, что, принимая во внимание полученные положительные результаты, разрабатывается Стратегия управления государственным долгом, охватывающая 2026–2030 годы. Стратегия направлена на поддержку долгосрочной повестки развития страны путём создания новых возможностей заимствования для финансирования приоритетных проектов.
Представители финсектора Германии, в свою очередь, подчеркнули, что благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданная в Азербайджане, открывает широкие возможности для немецких деловых кругов, а экономическая стабильность страны и успешная реализация стратегических проектов создают долгосрочные и перспективные партнёрские возможности.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.