Погружение в прошлое - концерт "Ностальгические песни" с любимыми азербайджанскими исполнителями

БАКУ /Trend Life/ - 12 октября в 16:00 на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоится концерт под названием "Ностальгические песни", в котором примут участие народный артист Мубариз Тагаев, популярные исполнители Эльхан Ширинов, Нурлан Азизбейли и другие звезды отечественной сцены, сообщает Trend Life.

Концерт обещает стать ярким музыкальным событием, наполненным любимыми хитами прошлых лет, которые трогают сердца слушателей и вызывают теплые воспоминания. Зрители смогут насладиться качественным вокалом и живым исполнением классических и современных произведений в жанре ностальгии.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/nostalgic-songs-osz/175897

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

