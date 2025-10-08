Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Погружение в прошлое - концерт "Ностальгические песни" с любимыми азербайджанскими исполнителями

8 октября 2025 14:26
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - 12 октября в 16:00 на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоится концерт под названием "Ностальгические песни", в котором примут участие народный артист Мубариз Тагаев, популярные исполнители Эльхан Ширинов, Нурлан Азизбейли и другие звезды отечественной сцены, сообщает Trend Life.

Концерт обещает стать ярким музыкальным событием, наполненным любимыми хитами прошлых лет, которые трогают сердца слушателей и вызывают теплые воспоминания. Зрители смогут насладиться качественным вокалом и живым исполнением классических и современных произведений в жанре ностальгии.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/nostalgic-songs-osz/175897

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

