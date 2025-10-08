Доходы Госфонда социальной защиты населения Азербайджана за январь-сентябрь превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 9 месяцев текущего года составили 5 миллиардов 889 миллионов манатов, что на 6 процентов или 342 миллиона манатов больше прогноза.

Как передает Trend, об этом сообщил ГФСЗ.

Отмечается, что основную часть доходов Фонда составили поступления от обязательного государственного социального страхования, которые выросли на 8 процентов, или 331 миллион манатов по сравнению с прогнозом и достигли 4 миллиардов 663 миллионов манатов.

В январе-сентябре расходы ГФСЗ составили 5 миллиардов 628 миллионов манатов, что на 9 процентов или 481 миллион манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

