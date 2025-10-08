Хорватия поддерживает прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Спикер

БАКУ /Trend/ - Хорватия решительно поддерживает достигнутый прогресс в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Г.Яндрокович отметил, что в ходе встречи со спикером Азербайджана состоялся конструктивный обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между Хорватией и Азербайджаном, ситуации в соседних с ними странах, а также по актуальным геополитическим вызовам и вопросам безопасности.

"Мы также обсудили текущее состояние мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!