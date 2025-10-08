Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 октября 2025 года состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı», проводимой PASHA Holding в четвертый раз и охватывающей 2025–2026 учебный год.



Запущенная в 2022 году в рамках инициатив PASHA Holding по корпоративной социальной ответственности, направленных на развитие профессиональных навыков молодежи, программа «Əlаçı» рассчитана на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата и предусматривает ежемесячное стипендиальное вознаграждение.



Программа проводится в четвертый раз и охватывает 2025–2026 учебный год. За четыре года более 430 студентов приняли участие в программе. В этом году на участие подали заявки более 3180 студентов, из которых 100 были отобраны для участия в новом наборе.



В рамках программы участники примут участие в трехмесячном марафоне личностного развития, очных тренингах, индивидуальном наставничестве, карьерных симуляциях, онлайн встречах, а также в встречах с профессионалами из PASHA Holding и компаний группы. Эти мероприятия направлены на развитие мягких навыков студентов и поддержку их карьерного роста.