Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)

Общество Материалы 8 октября 2025 16:31 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - 5 октября 2025 года состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı», проводимой PASHA Holding в четвертый раз и охватывающей 2025–2026 учебный год.

Запущенная в 2022 году в рамках инициатив PASHA Holding по корпоративной социальной ответственности, направленных на развитие профессиональных навыков молодежи, программа «Əlаçı» рассчитана на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата и предусматривает ежемесячное стипендиальное вознаграждение.

Программа проводится в четвертый раз и охватывает 2025–2026 учебный год. За четыре года более 430 студентов приняли участие в программе. В этом году на участие подали заявки более 3180 студентов, из которых 100 были отобраны для участия в новом наборе.

В рамках программы участники примут участие в трехмесячном марафоне личностного развития, очных тренингах, индивидуальном наставничестве, карьерных симуляциях, онлайн встречах, а также в встречах с профессионалами из PASHA Holding и компаний группы. Эти мероприятия направлены на развитие мягких навыков студентов и поддержку их карьерного роста.

Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2025–2026 учебный год (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости